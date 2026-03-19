Xi Jinping e Líder Nacional do Povo Turcomano se encontram em Beijing

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se nesta quarta-feira (18) em Beijing com o Líder Nacional do Povo Turcomano e presidente do Halk Maslahaty (Conselho Popular) do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov.

Xi Jinping enfatizou que o apoio mútuo é a essência da parceria estratégica abrangente China-Turcomenistão. Independentemente de como a situação internacional mude, o lado chinês sempre apoiará a parte turcomana na salvaguarda da sua independência nacional, soberania e integridade territorial, bem como na adoção de uma política de neutralidade permanente, sendo sempre um parceiro cooperativo confiável para o país.

As duas partes devem ampliar a escala de cooperação no setor de gás natural, elevar o nível de comércio e investimento e expandir a cooperação em áreas não relacionadas a recursos, como conectividade, agricultura, inteligência artificial, economia digital e energia limpa. É necessário combater resolutamente as forças terroristas, extremistas religiosas e separatistas étnicas, construindo uma sólida barreira de segurança para o desenvolvimento de ambos os países. A China está disposta a trabalhar junto com o Turcomenistão para defender firmemente o status e a autoridade das Nações Unidas, praticar o verdadeiro multilateralismo e liderar a reforma da governança global com base nos conceitos de equidade, justiça, abertura e inclusão.

Por sua vez, Berdimuhamedov afirmou que a prosperidade e o desenvolvimento da China beneficiam o mundo inteiro. O Turcomenistão continuará, como sempre, a respeitar o princípio de Uma Só China e está disposto a fortalecer o alinhamento das estratégias de desenvolvimento com a parte chinesa, além de expandir a cooperação pragmática em áreas como energia, comércio e conectividade, de forma a buscar o desenvolvimento e a prosperidade comuns e promover, conjuntamente, a segurança e a estabilidade. A parte turcomana aprecia a posição justa que a China sempre manteve nos assuntos internacionais e está disposta a reforçar a coordenação e a cooperação com a China em plataformas multilaterais, como as Nações Unidas e o mecanismo China-Ásia Central, a fim de salvaguardar a paz e a estabilidade regionais e mundiais.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Mariana Yante

Fonte: CMG