Xi Jinping e mais alto líder do Laos anunciam lançamento do ano de amizade

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, respondeu nesta quinta-feira ao máximo líder do Laos, Thongloun Sisoulith, para designar 2026 como o Ano da Amizade China-Laos.

Na carta, Xi também se juntou a Thongloun, secretário-geral do Comitê Central do Partido Revolucionário Popular do Laos e presidente do Laos, para anunciar o lançamento de uma série de eventos comemorativos no ano da amizade.

Xi observou que a China e o Laos são bons vizinhos e bons amigos, conectados por montanhas e rios com gerações de amizade, bem como bons camaradas e bons parceiros que compartilham ideais e um futuro comum.

Nos últimos anos, acrescentou Xi, os dois lados buscaram o desenvolvimento por meio do benefício mútuo, enfrentaram desafios por meio da união e da colaboração e se apoiaram firmemente em questões que envolvem seus respectivos interesses fundamentais, trazendo benefícios tangíveis para os povos de ambos os países.

Xi relembrou suas múltiplas reuniões com Thongloun, durante as quais chegaram a um importante consenso sobre o aprofundamento da construção de uma comunidade China-Laos com um futuro compartilhado e traçaram um plano para o desenvolvimento das relações entre os dois partidos e os dois países sob novas circunstâncias.

Observando que com a virada do ano vem a renovação de todas as coisas, Xi disse que as relações China-Laos estão no seu melhor momento da história, com amplas perspectivas de desenvolvimento.

A China sempre viu suas relações com o Laos de uma perspectiva estratégica e de longo prazo, e está disposta a aproveitar a celebração do 65º aniversário das relações diplomáticas e o ano da amizade como uma oportunidade para levar adiante a amizade tradicional, aprofundar a cooperação prática, fortalecer a coordenação estratégica e fazer avançar a construção de uma comunidade China-Laos com um futuro compartilhado para a vanguarda das relações entre Estados, contribuindo ainda mais para a paz, estabilidade, desenvolvimento e prosperidade da região, disse Xi.

Em suas saudações de Ano Novo a Xi, Thongloun disse que, com o cuidado e a orientação de Xi, a tradicional amizade entre o Laos e a China se fortaleceu, a confiança política mútua se aprofundou e sua cooperação estratégica abrangente produziu resultados frutíferos.

Thongloun comprometeu-se a instruir vários departamentos do seu país a trabalhar com a parte chinesa para garantir o sucesso das comemorações do 65º aniversário das relações diplomáticas e do ano da amizade, construir uma comunidade Laos-China com um futuro compartilhado com altos padrões, alta qualidade e alto nível, e continuar a elevar as relações bilaterais e a cooperação prática em todos os campos a novos patamares na nova era, dando o exemplo para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Fonte: CMG