Xi Jinping e príncipe herdeiro e premiê saudita discutem solução para conflito no Oriente Médio

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, teve uma conversa telefônica com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, nesta segunda-feira (20).

O líder chinês destacou que a China valoriza muito o desenvolvimento das relações com a Arábia Saudita, sempre seguindo os princípios de respeito mútuo, tratamento igualitário e benefícios recíprocos. Este ano marca o 10º aniversário do estabelecimento da parceria estratégica abrangente entre os dois países. A parte chinesa está disposta a trabalhar com a Arábia Saudita a fim de aprofundar a confiança estratégica mútua, fortalecer a cooperação pragmática, expandir os intercâmbios em todos os níveis, continuar ampliando e aprofundando as relações sino-sauditas e desempenhar um papel exemplar para o desenvolvimento dos laços entre a China e os países árabes.

Em relação à atual situação na região do Golfo e no Oriente Médio, o líder chinês enfatizou que a China defende um cessar-fogo imediato e completo para o fim das hostilidades, apoia todos os esforços que favoreçam a restauração da paz e insiste na resolução de disputas por meios políticos e diplomáticos. A navegação normal no Estreito de Ormuz deve ser mantida, o que atende aos interesses comuns dos países da região e da comunidade internacional. A China apoia os países da região na construção de um lar comum de boa vizinhança, desenvolvimento, segurança e cooperação, tomando o destino e futuro em suas próprias mãos para promover a paz e a estabilidade duradouras.

Mohammed bin Salman afirmou que as relações saudita-chinesas são estratégicas e que o desenvolvimento dos laços com a China é crucial para a Arábia Saudita. O atual conflito no Oriente Médio prejudica a segurança dos países do Golfo e afeta gravemente o fornecimento global de energia e o funcionamento da economia mundial. A Arábia Saudita está empenhada na resolução de contradições e divergências por meio do diálogo e espera evitar a escalada da situação. Ele acrescentou que a China é um grande país responsável, que sempre manteve uma posição justa e apoia a boa vizinhança, a amizade, o diálogo e a cooperação entre os países do Oriente Médio. A Arábia Saudita está disposta a fortalecer a comunicação e a coordenação com a parte chinesa para manter o cessar-fogo, prevenir o ressurgimento do conflito, garantir a segurança e a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz e buscar conjuntamente formas de alcançar tanto a paz quanto a estabilidade duradouras na região.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

Fonte: CMG