Xi Jinping e Putin enviam cartas de felicitações à 10ª Exposição China-Rússia

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin, enviaram, no domingo, cartas de felicitações à décima Expo China-Rússia, que foi inaugurada em Harbin, capital da Província de Heilongjiang, no nordeste da China.

Salientando que este ano marca o 30º aniversário da parceria estratégica de coordenação China-Rússia e o 25º aniversário da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável China-Rússia, Xi disse que a cooperação bilateral em diversos campos tem sido continuamente aprofundada e consolidada, alcançando resultados frutíferos graças aos esforços conjuntos dos dois países.

Espera-se que esta exposição sirva como uma oportunidade para que diversos setores dos dois países aproveitem sua proximidade geográfica e vantagens complementares, aprofundem a cooperação prática em todas as áreas, promovam ainda mais o desenvolvimento econômico e social e melhorem continuamente o bem-estar dos povos dos dois países, contribuindo assim para o desenvolvimento estável e de longo prazo da parceria estratégica abrangente de coordenação China-Rússia para uma nova era, assinalou Xi na carta.

Em sua mensagem, Putin disse que a exposição se tornou o maior evento de exposições entre os dois países, proporcionando uma plataforma para o diálogo direto e aprofundado entre as duas partes.

Acredita-se que esta exposição alcançará resultados positivos, traçará novas perspectivas de cooperação mutuamente benéfica entre os dois países e trará benefícios aos dois povos, afirmou Putin.

Fonte: Xinhua