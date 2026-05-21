Xi Jinping e Putin visitam exposição de fotos que celebra amizade China-Rússia

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin, visitaram nesta quarta-feira uma exposição de fotos que celebra a amizade duradoura entre os dois países.

A exposição, organizada conjuntamente pela Agência de Notícias Xinhua da China e pela Agência de Notícias TASS da Rússia, foi realizada no Grande Palácio do Povo, em Beijing.

Ao visitar a exposição, Xi e Putin relembraram os momentos de intercâmbios e cooperação amigáveis entre os dois países nos últimos anos.

A grande causa da amizade China-Rússia está em sintonia com a tendência da história e a maré dos tempos. Essa amizade inquebrantável certamente continuará a crescer de maneira constante e sustentável e abrirá um novo capítulo de conquistas ainda maiores, segundo os dois presidentes.

Fonte: Xinhua