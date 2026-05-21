Xi Jinping e Vladimir Putin discursam na abertura do “Ano da Educação China-Rússia”

CGTN – Na tarde desta quarta-feira (20), o presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, compareceram juntos à cerimônia de abertura do “Ano da Educação China-Rússia” e proferiram discursos, no Grande Palácio do Povo, em Beijing, capital chinesa.

Xi Jinping discursou primeiro, apontando que, há muito tempo, a cooperação educacional entre a China e a Rússia vem se aprofundando, e que seus resultados são notáveis. Aproveitando a oportunidade do “Ano da Educação China-Rússia”, as duas partes devem consolidar ainda mais o consenso de cooperação, expandir áreas de cooperação e elevar o nível de cooperação. O líder chinês enfatizou que os dois países devem aprofundar a cooperação na formação de talentos, cultivando juntos equipes internacionais de ponta e forças estratégicas nacionais de Ciência e Tecnologia, além de praticar o conceito de intercâmbio de civilizações e permitir que os jovens reforcem a amizade por meio de intercâmbios.

Putin afirmou que tanto a Rússia quanto a China valorizam a educação, ratificando a disposição de seu país em seguir trabalhando conjuntamente, por meio do fortalecimento da cooperação educacional, melhorarando o entendimento mútuo entre suas novas gerações.

Fonte: CMG