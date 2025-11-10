Xi Jinping encoraja profissionais a contribuir para construção de um país forte no esporte

CGTN – Representantes de entidades destacadas e pessoas de vanguarda do esporte recreativo das massas de toda a China, bem como representantes de coletivos e indivíduos destacados do sistema esportivo nacional, reuniram-se em Guangzhou, na província de Guangdong, sul do país, na tarde deste domingo (9), hora local, poucas horas antes da abertura da 15ª edição dos Jogos Nacionais.

O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), presidente do país e presidente da Comissão Militar Central, Xi Jinping, recebeu os representantes e os parabenizou pelos êxitos conquistados, encorajando-os a continuar lutando por um sucesso maior, para fazer novas contribuições à construção de um país forte no esporte.

Fonte: CMG