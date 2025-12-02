Xi Jinping envia felicitações ao Laos pelo 50º aniversário da República Democrática Popular

CGTN – O presidente chinês Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, enviou nesta terça-feira (2) uma mensagem de felicitações a Thongloun Sisoulith, secretário-geral do Comitê Central do Partido Revolucionário Popular do Laos (PRPL) e presidente do país, pelos 50 anos da fundação da República Democrática Popular do Laos.

Xi Jinping indicou que, sob a liderança do PRPL, o povo laociano alcançou conquistas notáveis em sua trajetória de reforma e abertura, elevando o nível de vida da população e reforçando a influência internacional do país. Como companheira e irmã, a China, afirmou ele, se alegra particularmente com o desenvolvimento do vizinho.

O líder chinês ressaltou que a China continua a considerar o Laos um parceiro prioritário em sua diplomacia de vizinhança e deseja trabalhar com o país para aprofundar a amizade tradicional, além de fortalecer a cooperação e a coordenação.

Xi também expressou a expectativa de que os dois países avancem continuamente na parceria estratégica abrangente na nova era, de modo a trazer mais benefícios para suas populações e contribuir para a paz e o desenvolvimento da região e do mundo.

