Xi Jinping envia mensagem de felicitações pelo 70º aniversário do Diário do Exército de Libertação Popular

CGTN – Por ocasião do 70º aniversário do Diário do Exército de Libertação Popular (ELP), Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), presidente da China e presidente da Comissão Militar Central, transmitiu uma mensagem de congratulações.

O presidente destacou que, ao longo dos últimos 70 anos, o jornal tem desempenhado um papel importante na promoção das excelentes tradições do PCCh e do Exército, na formação de gerações de militares e no fortalecimento do Exército Popular.

Xi Jinping enfatizou que o Diário do Exército de Libertação Popular deve ter sempre em mente sua missão e responsabilidade de servir ao Partido e ao Exército, bem como de manter a correta orientação política. Além disso, é importante preservar o compromisso com a verdade e os fatos, promover a inovação e construir um sistema de comunicação moderno. O objetivo é contar bem a história das Forças Armadas e reunir forças para a modernização da defesa nacional e de sua estrutura.

O Diário do Exército de Libertação Popular foi fundado em 1º de janeiro de 1956. A cerimônia comemorativa do 70º aniversário do periódico foi realizada nesta quarta-feira (31), em Beijing.

Fonte: CMG