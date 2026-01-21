Xi Jinping envia mensagem de solidariedade ao rei da Espanha pelo acidente de trem no país

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta terça-feira (20) mensagem de solidariedade ao rei Felipe VI, da Espanha, pela tragédia de descarrilamento e colisão de dois trens de alta velocidade no país.

Xi Jinping disse que ficou surpreso ao tomar conhecimento do caso trágico que ocorreu na província de Córdoba, no sul do país, e deixou grande número de mortos e feridos. Em representação do governo e do povo chinês, o presidente da China expressou profundos pêsames pelas vítimas fatais e suas sinceras condolências aos familiares, além de rápida recuperação dos feridos.

Tradução: Xie Haitian

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG