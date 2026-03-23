Xi Jinping exige a construção de Xiong’an em um exemplo de desenvolvimento de alta qualidade

CGTN – Xi Jinping, presidente chinês e secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), inspecionou nesta segunda-feira (23) a Nova Área de Xiong'an, na Província de Hebei, norte da China.

O líder chinês observou o progresso da construção na zona inicial e visitou o China Huaneng Group Co., Ltd. e o campus de Xiong'an da Escola de Ensino Médio Sênior nº 4 de Beijing a fim de tomar conhecimento do desenvolvimento da Nova Área de Xiong'an.

Na tarde do mesmo dia, Xi Jinping presidiu um simpósio sobre o desenvolvimento de Xiong’an com dirigentes da província de Hebei e da Nova Área de Xiong’an e disse que a prática demonstrou de forma plena que a decisão do Comitê Central do partido sobre a construção da Nova Área de Xiong'an é totalmente correta, e o trabalho em todos os aspectos é sólido e eficaz.

O presidente Xi pediu esforços para transformar Xiong'an em um centro de inovação e um exemplo de desenvolvimento de alta qualidade, e também exigiu a melhoria da integridade e capacidade dos dirigentes e funcionários da região.

O primeiro-ministro, Li Qiang, o diretor do Gabinete Geral do Comitê Central do PCCh, Cai Qi, e o vice-premier, Ding Xuexiang, acompanharam Xi Jinping durante a inspeção e também participaram do simpósio.

Fonte: CMG