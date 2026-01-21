Xi Jinping exige um bom início para o 15º Plano Quinquenal

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, disse nesta terça-feira (20) que é necessário aprofundar constantemente o estudo e a implementação do espírito da 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), unificar da melhor maneira o pensamento, concentrar os esforços, realizar de forma sólida todas as tarefas sob a forte liderança do Comitê Central e se esforçar para alcançar um bom início do 15º Plano Quinquenal.

Xi Jinping, que também é o secretário-geral do Comitê Central do PCCh e presidente da Comissão Militar Central, fez o apelo na cerimônia de abertura do Seminário Especial para Principais Quadros de Nível Provincial e Ministerial sobre o Estudo e Implementação do Espírito da 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do PCCh.

O líder chinês enfatizou que elaborar e aplicar planos quinquenais é uma experiência importante do “nosso partido na governança do país” e uma vantagem política do sistema de socialismo com características chinesas, além de serem benéficos para realizar a liderança do partido e úteis para concentrar forças em grandes empreendimentos.

Ele exigiu ainda um entendimento integral e preciso sobre as disposições estratégicas feitas na 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do PCCh em relação ao 15º Plano Quinquenal.

Xi Jinping salientou a importância de estabelecer um sistema industrial modernizado, acelerar a construção de um novo padrão de desenvolvimento e continuar melhorando a vida do povo.

Fonte: CMG