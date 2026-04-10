Xi Jinping felicita pelo 55º aniversário da diplomacia do pingue-pongue entre China e EUA

CGTN – O presidente chinês Xi Jinping enviou nesta sexta-feira (10) uma mensagem de felicitações à cerimônia de comemoração dos 55 anos da diplomacia do pingue-pongue entre China e Estados Unidos da América e ao lançamento das atividades de intercâmbio esportivo entre jovens dos dois países.

Xi Jinping destacou que, há 55 anos, a geração mais velha de líderes dos dois países, com notável sabedoria política e visão estratégica, reabriu as portas para os intercâmbios amistosos entre os povos. Hoje, a realização de atividades esportivas entre jovens dos dois países tem grande significado para a promoção da amizade entre as duas nações.

O líder chinês enfatizou que a base das relações China-EUA foi construída pelos povos e que o futuro será moldado pelos jovens. O presidente chinês expressou a esperança de que pessoas de diversos setores, especialmente as mais novas, possam extrair sabedoria, fortalecer o entendimento mútuo por meio do intercâmbio e da cooperação, avançar juntas na aprendizagem recíproca e estreitar os laços de amizade, contribuindo para o desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações sino-estadunidenses.

A cerimônia de comemoração e o lançamento das atividades foram realizados nesta sexta-feira em Beijing, organizados conjuntamente pela Associação do Povo Chinês para a Amizade com Países Estrangeiros, pela Administração Geral do Esporte da China e pelo Grupo de Mídia da China.