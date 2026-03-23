Xi Jinping parabeniza Thongloun pela reeleição como presidente do Laos

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, transmitiu nesta segunda-feira parabéns a Thongloun Sisoulith por sua reeleição como presidente do Laos.

Em sua mensagem, Xi observou que China e Laos são vizinhos socialistas amigáveis com um futuro compartilhado. Os dois lados sempre se apoiaram com sinceridade e assistência mútua, apoiando-se firmemente em questões que envolvem seus respectivos interesses centrais e grandes preocupações, refletindo sua profunda amizade de "camaradas mais irmãos", disse ele.

O ano de 2026 marca o 65º aniversário das relações diplomáticas bilaterais, bem como o Ano da Amizade China-Laos, disse Xi, acrescentando que as duas partes realizarão uma série de eventos de celebração para impulsionar o aprofundamento da amizade entre os dois povos.

Observando que este ano marca o início do 15º Plano Quinquenal da China e do 10º plano quinquenal de desenvolvimento socioeconômico do Laos, Xi afirmou que ambos os países estão em uma fase crítica de desenvolvimento e revitalização, e que sua cooperação mutuamente benéfica deve abrir perspectivas mais amplas.

Xi afirmou que atribui grande importância ao desenvolvimento das relações entre os dois partidos e os dois países, e está pronto para trabalhar com Thongloun, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Revolucionário Popular do Laos, para elaborar um novo plano para uma cooperação estratégica abrangente entre os dois países e avançar a construção de uma comunidade China-Laos com futuro compartilhado a um nível mais elevado, para melhor beneficiar os dois povos e contribuir ainda mais para a paz e o desenvolvimento regionais.

Também nesta segunda-feira, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, enviou uma mensagem de parabéns a Sonexay Siphandone por sua reeleição como primeiro-ministro do Laos.

Li afirmou estar pronto para trabalhar com Sonexay na promoção conjunta de intercâmbios e cooperação entre os departamentos e localidades dos dois lados, além de avançar na construção da comunidade China-Laos com um futuro compartilhado para maiores conquistas.

Fonte: Xinhua