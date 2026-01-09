Xi Jinping parabeniza Thongloun por eleição como secretário-geral do Comitê Central do Partido Revolucionário Popular do Laos

CGTN – No dia 8 de janeiro, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, enviou uma mensagem de congratulações a Thongloun Sisoulith por sua reeleição como secretário-geral do Comitê Central do Partido Revolucionário Popular do Laos.

Na mensagem de congratulações, Xi Jinping afirma que o Comitê Central do Partido Revolucionário Popular do Laos uniu e liderou o povo laosiano a explorar ativamente o caminho do desenvolvimento socialista em conformidade com suas condições nacionais, superar dificuldades e alcançar uma série de conquistas importantes na promoção da construção do partido, desenvolvimento da economia, melhoria da vida da população e expansão dos contatos externos. O líder chinês expressou seu desejo de que que o Partido Revolucionário Popular do Laos cumpra com sucesso as metas e tarefas propostas no seu 12º Congresso Nacional e avance corajosamente rumo ao objetivo de seu centenário fundacional, em 2055.

Xi Jinping diz que está disposto a trabalhar com Thongloun para dar continuidade à amizade tradicional entre os dois países, aprofundar a troca de experiências na governança partidária e nacional, e expandir a cooperação pragmática em diversos campos, fazendo novas contribuições para promover a paz, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade regionais e mesmo mundiais.

Fonte: CMG