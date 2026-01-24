Xi Jinping parabeniza To Lam por eleição como secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã (Atualizado)

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, enviou nesta sexta-feira (23) uma mensagem de felicitações ao seu homólogo vietnamita, To Lam, pela sua eleição como secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã.

Na mensagem, Xi Jinping afirmou que, desde o 13º Congresso Nacional do Partido, o Partido Comunista do Vietnã tem seguido o caminho da modernização socialista adaptada às condições nacionais, alcançando resultados notáveis na construção do socialismo, com crescente influência internacional sob a liderança do partido.

A realização do 14º Congresso Nacional do Partido Comunista do Vietnã inaugurou uma nova etapa para o desenvolvimento nacional e dará novo impulso ao movimento socialista no mundo. Xi Jinping expressou confiança de que o Partido Comunista do Vietnã, ao unir o povo, alcançará novos avanços na grande causa do partido e da nação, cumprindo plenamente as tarefas definidas no 14º Congresso Nacional.

Xi Jinping destacou que o Vietnã é um país vizinho e amigável, que compartilha o ideal socialista com a China, e atribui grande importância às relações de amizade entre os dois partidos comunistas. O líder chinês afirmou ainda que está disposto a trabalhar em conjunto com o secretário-geral To Lam para ampliar os benefícios aos povos dos dois países e contribuir de forma mais significativa para a paz, a prosperidade e a estabilidade da Ásia e do mundo.

Fonte: CMG