Xi Jinping pede autodisciplina mais rigorosa no Partido Comunista da China

CGTN – A quinta sessão plenária da 20ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Partido Comunista da China (PCCh), foi realizada nesta segunda-feira (12), em Beijing.

Na ocasião, o secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, fez uma disposição estratégica sobre a autodisciplina do Partido com padrões mais elevados e medidas mais concretas, proporcionando, assim, uma forte garantia para alcançar as metas e tarefas do 15º Plano Quinquenal (2026-2030).

Xi Jinping pediu a todos os militantes do Partido que implementem as importantes decisões e diretrizes do Comitê Central de forma mais firme e proativa, confinem o poder a uma estrutura institucional de forma mais científica e eficaz, e avancem na luta contra a corrupção de forma mais clara e determinada.

Xi Jinping enfatizou que a aplicação das principais decisões e planos do Comitê Central do PCCh é um requisito fundamental para defender sua autoridade e sua liderança centralizada e unificada, bem como uma importante experiência histórica para o contínuo desenvolvimento e progresso das causas do Partido e do povo.

Xi Jinping destacou que todos são iguais perante a lei e os regulamentos, que o cumprimento dos mesmos não admite privilégios e que a aplicação da lei e dos regulamentos não permite exceções. Ele ressaltou que a luta contra a corrupção é uma grande batalha que o Partido não pode perder nem jamais deve perder.

Fonte: CMG