Xi Jinping pede avanço da autogovernança do Partido com padrões mais elevados e medidas mais concretas

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping pediu nesta segunda-feira (12) o avanço da autogovernança plena e rigorosa do Partido, com padrões mais elevados e medidas mais concretas.

Xi Jinping, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, fez estas declarações durante a quinta sessão plenária da 20ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh, em Beijing.

Xi Jinping pediu esforços para confinar o poder a uma estrutura institucional de forma mais bem concebida e eficaz, e promover a luta anticorrupção com uma compreensão mais clara e uma determinação mais forte, proporcionando assim uma forte garantia para alcançar as metas e tarefas do 15º Plano Quinquenal (2026-2030).

Xi Jinping destacou que, em 2025, o Comitê Central do PCCh intensificou os esforços para melhorar a conduta do Partido, defender a integridade e combater a corrupção, alcançando resultados notáveis. Xi Jinping disse que foram feitos esforços para manter uma postura firme contra a corrupção e erradicar os criadouros e as condições que a favorecem.

Ele enfatizou que a implementação das principais decisões e planos do Comitê Central do PCCh é um requisito fundamental para defender sua autoridade e sua liderança centralizada e unificada.

As organizações partidárias em todos os níveis e os membros e funcionários do Partido devem implementar as decisões e planos da Quarta Sessão Plenária do 20º Comitê Central do PCCh com ações concretas, disse ele.

Xi Jinping observou que confinar o poder a uma estrutura institucional é uma tarefa importante no exercício da autogovernança plena e rigorosa do Partido.

Ele enfatizou que todos são iguais perante a lei e os regulamentos, o cumprimento dos mesmos não admite privilégios e a aplicação da lei e dos regulamentos não permite exceções.

Xi Jinping ressaltou que a luta contra a corrupção é uma grande batalha que o Partido não pode perder e nunca deve perder.

Ele disse que a situação atual de combate à corrupção continua grave e complexa, e que a tarefa de eliminar os criadouros e as condições que alimentam a corrupção continua árdua. Xi Jinping acrescentou que é essencial manter uma postura firme para não deixar os funcionários corruptos terem nenhum lugar para se esconder.

Fonte: Xinhua