Xi Jinping pede maiores esforços para pesquisa básica

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), presidente da China e presidente da Comissão Militar Central, Xi Jinping, pediu nesta quinta-feira (30) mais esforços para reforçar a pesquisa básica.

O líder chinês fez essa exigência durante um simpósio sobre o tema, realizado no mesmo dia em Shanghai. O chefe do Gabinete Geral do Comitê Central do PCCh, Cai Qi, também esteve presente no evento, que foi presidido pelo vice-primeiro-ministro Ding Xuexiang.

Na ocasião, representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação, da Academia Chinesa de Ciências, da Universidade de Beijing e de outras entidades envolvidas fizeram discursos e propuseram opiniões sobre o tema.

Após isso, Xi Jinping fez um importante discurso. Ele indicou que a pesquisa básica é a origem de todo o sistema científico e a base de todos os avanços tecnológicos. Por isso, é necessário fortalecer a pesquisa básica com mais esforços e medidas mais concretas, para aumentar a capacidade de inovação original do país e consolidar ainda mais a base para a construção de uma potência científica e tecnológica.

Segundo Xi Jinping, desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, em 2012, o Comitê Central do PCCh tem dado grande atenção à pesquisa básica e tem promovido a área por meio da otimização do planejamento, aumento do investimento e inovação em sistemas e mecanismos.

O presidente ressaltou que, atualmente, uma nova rodada de revolução científica e tecnológica e transformação industrial está acelerando avanços. A competição tecnológica global está cada vez mais focada em campos fundamentais e de ponta, e a importância da inovação original e revolucionária está se tornando cada vez mais evidente.

Para aprimorar os trabalhos relacionados à pesquisa básica, Xi Jinping apresentou quatro propostas: reforçar o planejamento coordenado e o design de alto nível para otimizar o sistema de pesquisa básica; fortalecer a educação e a formação de talentos; aumentar o suporte para as atividades concernentes; e fortalecer a cooperação internacional.

Fonte: CMG