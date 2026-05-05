Xi Jinping pede todos os esforços para resgate após pesadas baixas causadas pela explosão em fábrica de fogos de artifício

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, pediu que sejam feitos todos os esforços para procurar pessoas ainda desaparecidas e resgatar os feridos, após uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício na Província de Hunan, no centro da China, ter causado um grande número de vítimas na tarde desta segunda-feira.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, fez uma instrução ordenando a intensificação da triagem e do controle de riscos em setores-chave, o fortalecimento da gestão da segurança pública e os esforços para salvaguardar as vidas e a propriedade das pessoas.

A explosão ocorreu por volta das 16h40 na fábrica em Liuyang, uma cidade de nível distrital de Changsha, capital de Hunan.

Xi exigiu o tratamento adequado das consequências e uma investigação imediata do acidente, enfatizando que os responsáveis devem prestar contas.

As autoridades em todas as regiões e departamentos devem tirar lições profundas do acidente e reforçar a responsabilidade pela segurança no local de trabalho, enfatizou Xi.

O primeiro-ministro Li Qiang, também membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh, pediu esforços para fortalecer a segurança no local de trabalho em indústrias e setores-chave e prevenir resolutamente a ocorrência de acidentes graves.

O Ministério da Gestão de Emergências enviou uma equipe para Liuyang para orientar o trabalho de resgate e socorro. Forças de resgate locais correram ao local para atender os feridos e realizar esforços de resposta no local, que ainda estão em andamento.