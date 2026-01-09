Xi Jinping preside reunião de liderança do PCCh para ouvir relatórios de trabalho das instituições estatais

CGTN – O Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou nesta quinta-feira (8) uma reunião para ouvir uma série de relatórios de trabalho dos grupos dirigentes de membros do Partido das instituições estatais, incluindo o Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN), o Conselho de Estado, o Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh), o Supremo Tribunal e a Suprema Procuradoria Popular. Também foi reportado o relatório de trabalho do Secretariado do Comitê Central do PCCh. Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, presidiu e discursou na reunião.

A reunião assinalou que, durante o período do 15º Plano Quinquenal (2026-2030), o ambiente de desenvolvimento da China enfrentará mudanças profundas e complexas, e as tarefas de trabalho serão árduas e pesadas. É necessário persistir, utilizar e desenvolver bem a maior vantagem, que é a liderança do Partido, oferecendo a garantia fundamental para a promoção da modernização chinesa.

A reunião enfatizou que este ano marca o 105º aniversário da fundação do PCCh e é o ano inaugural do 15º Plano Quinquenal. O Comitê Permanente da APN, o Conselho de Estado, o Comitê Nacional da CCPPCh, o Supremo Tribunal e a Suprema Procuradoria Popular devem ancorar-se nas principais tarefas estratégicas de desenvolvimento econômico e social dos próximos cinco anos e promover, conjuntamente, os trabalhos em todas as áreas.

A reunião também ressaltou que, no ano que se inicia, o Secretariado do Comitê Central do PCCh deve basear-se em suas responsabilidades para orientar a implementação de tarefas-chave, como a realização de estudo coletivo no Partido, o aperfeiçoamento de regulamentos e sistemas partidários e a retificação contínua do formalismo, para aliviar o fardo sobre as bases.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Mariana Yante

Fonte: CMG