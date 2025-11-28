Xi Jinping preside reunião para deliberar inspeções nas regiões administrativas de nível provincial

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, presidiu nesta sexta-feira (28) uma reunião do Birô Político do Comitê Central para deliberar o Relatório sobre as Inspeções do 20º Comitê Central nas províncias, regiões autônomas e municípios centrais.

Segundo a reunião, o Comitê Central do Partido, com o camarada Xi Jinping como núcleo, atribui grande importância ao trabalho de inspeção, e as seis rodadas já realizadas cobriram todas as regiões administrativas de nível provincial.

Durante o encontro, foi ressaltado que, além de aprimorar o mecanismo de avaliação de quadros e fortalecer o combate à corrupção, o trabalho de inspeção deve estar alinhado ao espírito da 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do PCCh e ao 15º Plano Quinquenal sobre o desenvolvimento socioeconômico.

Fonte: CMG