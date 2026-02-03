Xi Jinping recebe presidente do Uruguai em Beijing

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, encontrou-se nesta terça-feira (3), no Grande Palácio do Povo, em Beijing, com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, que realiza visita de Estado à China.

Durante o encontro, Xi Jinping destacou que, apesar da distância geográfica, a China e o Uruguai compartilham ideais semelhantes e mantêm uma amizade profunda. Há exatamente 38 anos, os dois países estabeleceram relações diplomáticas e, desde então, independentemente das mudanças no cenário internacional, têm convivido com base no respeito mútuo e na cooperação de benefício recíproco.

O líder chinês ressaltou que a China e o Uruguai devem continuar apoiando os interesses centrais e as principais preocupações de cada parte, intensificar os intercâmbios amistosos de todos os níveis e áreas, promover a troca de experiências em governança e aprofundar continuamente a confiança política mútua.

Xi Jinping defendeu ainda o fortalecimento da articulação entre as estratégias de desenvolvimento dos dois países e o aprofundamento da cooperação em áreas como economia, comércio, finanças, agricultura, pecuária, infraestrutura, informação e telecomunicações, além da exploração do potencial de colaboração nos setores emergentes como desenvolvimento verde, economia digital, inteligência artificial e energias limpas.

O presidente chinês apontou que a China sempre atribui grande importância às relações com a América Latina e apoia os países latino-americanos e caribenhos na defesa de sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento.

Por sua vez, Orsi enfatizou que o Uruguai valoriza altamente o conceito de comunidade com futuro compartilhado para a humanidade, proposto pelo presidente Xi Jinping, e manifestou a disposição de trabalhar junto com a China no respeito aos propósitos e princípios da Carta da ONU, na defesa do multilateralismo, na preservação do sistema comercial internacional, no fortalecimento das relações entre a América Latina e a China e na salvaguarda dos interesses comuns do Sul Global.

Depois da reunião, os dois chefes de Estado presenciaram a assinatura de mais de dez documentos de cooperação bilateral, que abrangeram áreas como comércio e promoção de investimentos.

Antes do encontro, Xi Jinping realizou uma cerimônia de boas-vindas a Orsi no Grande Palácio do Povo.

Durante a visita de Orsi à China, os dois países divulgaram uma declaração conjunta sobre o aprofundamento da parceria estratégica integral entre a República Popular da China e a República Oriental do Uruguai.

