Xi Jinping recebe primeiro-ministro finlandês em Beijing

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se na manhã desta terça-feira (27), no Grande Palácio do Povo, em Beijing, com o primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, que está em visita oficial à China.

O líder chinês destacou que a Finlândia foi um dos primeiros países a estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China. Ao longo dos 76 anos de laços diplomáticos, independentemente das mudanças na conjuntura internacional, as relações entre a China e a Finlândia mantiveram um desenvolvimento estável, com base no respeito mútuo, na igualdade, na orientação para o futuro e na cooperação de benefício mútuo.

Xi Jinping enfatizou que este ano marca o início do 15º Plano Quinquenal da China. O país continuará a promover o desenvolvimento de alta qualidade e a ampliar a abertura de alto nível ao exterior. Ambas as partes devem aprofundar a cooperação mutuamente benéfica e gerar mais resultados em áreas como transição energética, economia circular, agricultura e silvicultura, e inovação científica e tecnológica.

Xi Jinping assinalou que o mundo atual enfrenta múltiplos riscos e desafios, o que exige uma resposta conjunta da comunidade internacional. Os grandes países, em especial, devem dar o exemplo na defesa da igualdade, do Estado de direito, da cooperação e da credibilidade.

A China está disposta a trabalhar com a Finlândia para defender firmemente o sistema internacional centrado na ONU e a ordem internacional baseada no direito internacional, enfrentar conjuntamente os desafios globais e promover uma multipolarização mundial igualitária e ordenada, bem como uma globalização econômica inclusiva e amplamente benéfica para todos.

China e Europa são parceiras, não rivais: a colaboração supera a competição e os consensos superam as divergências. Xi Jinping expressou a expectativa de que a Finlândia desempenhe um papel construtivo na promoção do desenvolvimento saudável e estável dos laços China-Europa.

Por sua vez, Orpo afirmou que a amizade tradicional entre os dois países é profunda e que as relações bilaterais, construídas sobre a base do respeito e da confiança mútua, alcançaram um desenvolvimento estável e de longo prazo. As empresas finlandesas demonstram forte interesse em cooperar com a China.

O lado finlandês está disposto a trabalhar com a parte chinesa para implementar os importantes consensos alcançados pelos chefes de Estado, intensificar os intercâmbios de alto nível e aprofundar a cooperação pragmática em áreas como comércio, investimento, economia digital, energia limpa e agricultura, visando promover o bem-estar dos povos de ambos os países. A Finlândia reiterou seu firme compromisso com o princípio de Uma Só China.

A parte finlandesa aprecia o importante papel construtivo que a China desempenha nos assuntos internacionais e manifestou disposição para fortalecer a comunicação e a coordenação com o lado chinês, a fim de salvaguardar conjuntamente a paz e a estabilidade mundiais, acrescentou Orpo.

Ele declarou que a Finlândia defende a autonomia estratégica europeia, apoia o livre comércio e está disposta a atuar de forma positiva para que Europa e China resolvam adequadamente as divergências comerciais e promovam o desenvolvimento saudável das relações.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Iara Vidal

Fonte: CMG