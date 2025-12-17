Xi Jinping reconhece trabalho do governo da RAEM em 2025

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se nesta terça-feira (16), em Beijing, com o chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), Sam Hou Fai, que relatou a situação atual regional e seu trabalho de 2025.

Segundo Xi Jinping, ao longo deste ano, o novo governo da RAEM, liderado pelo chefe do Executivo Sam Hou Fai, salvaguardou firmemente a soberania, a segurança e os interesses do desenvolvimento nacionais, concluiu com sucesso as eleições para a 8ª Assembleia Legislativa da RAEM, promoveu a reforma da administração pública, além de ter participado ativamente na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, obtendo progressos em diversas causas.

“O governo central reconhece plenamente o trabalho que o chefe do Executivo e o governo da RAEM fizeram”, destacou o líder chinês.

Xi Jinping lembrou que a 4ª sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) fez disposições estratégicas relativas ao avanço socioeconômico do país durante o 15º Plano Quinquenal, nas quais se destacam a implementação firme dos princípios de “um país, dois sistemas”, “administração de Macau pela gente de Macau” e um alto grau de autonomia, bem como a promoção da prosperidade e estabilidade duradoura de Macau.

O líder chinês afirmou ainda que o governo da RAEM deve trabalhar em sinergia com o 15º Plano Quinquenal do país, defender e aperfeiçoar o sistema liderado pelo Executivo e impulsionar a diversificação adequada da economia regional, além de elevar continuamente a eficiência de governança, para se integrar e melhor servir ao desenvolvimento geral do país.

Fonte: CMG