Xi Jinping responde à carta de professores e alunos da aula de chinês de uma escola internacional francesa

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, respondeu a uma carta de professores e alunos da aula de língua chinesa de uma escola internacional em Provence-Alpes-Côte d'Azur, na França, enviando seus melhores votos a eles, bem como a todos os professores e alunos da escola.

Xi observou que a língua chinesa incorpora a civilização de 5.000 anos da China, com seus caracteres compactos que encapsulam profunda sabedoria histórica. Segundo ele, aprender chinês não apenas facilita a compreensão da China antiga e moderna, mas também ajuda a construir pontes para um futuro mais brilhante para o país e a França.

Xi Jinping deu as boas-vindas a eles e a mais jovens da França e da Europa para estudar, visitar e viajar pela China, a fim de obterem uma experiência em primeira mão de uma China real, tridimensional, aberta e progressista, esperando que a língua chinesa se torne uma companheira para toda a vida em seu crescimento pessoal.

O líder apontou que este ano marca o Ano do Cavalo no calendário lunar chinês e que o cavalo simboliza resiliência, coragem e empreendedorismo. Ele deu a esperança de que os alunos se tornem talentos para promover a cooperação amistosa sino-francesa, bem como entre a China e a Europa.

Recentemente, representantes da turma de língua chinesa da Escola Internacional de Provence-Alpes-Côte d'Azur escreveram ao presidente Xi Jinping, compartilhando suas experiências de aprendizagem do chinês e sua apreciação pela cultura chinesa.