Xi Jinping responde à carta de professores e estudantes da delegação de intercâmbio de educação juvenil

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, respondeu a uma carta de uma delegação de intercâmbio de educação juvenil dos EUA composta por professores e alunos da Academia da Liderança Transformacional Diamond Minds em Miami, Flórida, da Universidade da Flórida e do Miami-Dade College.

Na carta de resposta datada de 7 de janeiro, Xi Jinping disse que ficou satisfeito em saber que os professores e alunos tiveram uma viagem agradável e frutífera na China, e que sentiu o forte interesse e sentimentos sinceros deles pela cultura chinesa.

Observando que a esperança das relações China-Estados Unidos reside no povo e que seu futuro depende da juventude, Xi Jinping disse que, desde o lançamento da iniciativa "50 mil em cinco anos", o que consiste em convidar 50 mil jovens americanos para estudar e fazer intercâmbios na China em cinco anos, mais de 40 mil jovens americanos participaram ativamente, o que abriu uma janela para a compreensão da verdadeira China e construiu uma ponte para levar adiante a amizade entre os dois povos.

Isso demonstra plenamente que promover intercâmbios e cooperação amigáveis é a aspiração comum dos povos da China e dos Estados Unidos, disse ele.

Ele espera que mais jovens americanos se juntem à causa da amizade China-EUA, tornando-se uma nova geração de enviados da amizade entre os dois países e fazendo maiores contribuições para fortalecer os intercâmbios entre os povos e promover o desenvolvimento das relações bilaterais.

Os professores e alunos da delegação americana escreveram recentemente uma carta a Xi Jinping, relembrando sua visita à China em outubro de 2025 e expressando gratidão pela iniciativa "50 mil em cinco anos" proposta por Xi Jinping, que proporcionou uma oportunidade valiosa para aumentar o entendimento mútuo entre os jovens dos dois países.

