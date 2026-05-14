Xi Jinping reúne-se com presidente dos Estados Unidos em Beijing

CGTN – Na manhã desta quinta-feira (14), o presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Grande Palácio do Povo, em Beijing. Trump está na China para uma visita de Estado de três dias.

Na abertura da reunião, Xi Jinping lembrou que, diante das transformações sem precedentes dos últimos cem anos e de um cenário internacional marcado por mudança e turbulência entrelaçadas, o mundo chega mais uma vez a uma nova encruzilhada.

Xi Jinping levantou três questões:

- As relações sino-estadunidenses podem superar a "Armadilha de Tucídides” e estabelecer um novo modelo de relacionamento entre grandes potências?

- China e EUA podem enfrentar conjuntamente os desafios globais e injetar mais estabilidade no mundo?

- China e EUA podem construir um futuro promissor para as relações bilaterais em prol do bem-estar dos dois povos e do futuro da humanidade?

O líder chinês afirmou que essas são questões colocadas pela história, pelo mundo e pelos povos, além de representarem um desafio dos tempos atuais que deve ser enfrentado conjuntamente pelos líderes de grandes potências. Xi Jinping manifestou sua disposição de, junto com o presidente Trump, conduzir firmemente o grande navio das relações China-EUA, para que 2026 se torne um "ano histórico e marcante", abrindo um novo capítulo nas relações bilaterais.

Xi Jinping reiterou que a China tem se dedicado ao desenvolvimento estável, saudável e sustentável dos laços sino-estadunidenses. Segundo ele, juntamente com o presidente Trump, os dois chefes de Estado concordaram em estabelecer um relacionamento construtivo, estratégico e estável entre China e EUA como novo posicionamento das relações bilaterais, o que fornecerá orientação estratégica para os próximos três anos e além.

O líder chinês observou que as relações econômicas entre a China e os EUA são mutuamente benéficas e vantajosas para ambos os lados. "Ontem, nossas equipes econômicas e comerciais alcançaram resultados positivos e equilibrados. Esta é uma boa notícia para os povos dos dois países e para o mundo. Quando surgem divergências e atritos, o diálogo em pé de igualdade continua sendo o melhor caminho”, afirmou Xi Jinping, exortando as duas partes a manter conjuntamente o bom impulso construído com muito esforço.

Sobre a questão de Taiwan, o presidente chinês salientou que salvaguardar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan é o maior denominador comum entre China e Estados Unidos. Xi Jinping sublinhou que a questão de Taiwan é a mais importante nas relações China-EUA e disse a Trump que, se for tratada adequadamente, a relação bilateral poderá manter sua estabilidade. Caso contrário, os dois países poderão entrar em confronto e até em conflito, colocando em risco o relacionamento. O presidente chinês enfatizou ainda que a “independência de Taiwan” e a paz no Estreito são tão irreconciliáveis quanto fogo e água.

Por sua vez, Trump afirmou que realizar uma visita de Estado à China é uma grande honra. Segundo ele, EUA e China possuem um bom relacionamento, e os dois presidentes construíram os laços mais duradouros e positivos da história entre os líderes das duas nações. Trump elogiou Xi Jinping como um grande líder e a China com um grande país.

O presidente estadunidense expressou sua disposição de, junto com o presidente Xi, reforçar a comunicação e a cooperação, tratar adequadamente as divergências e desenvolver o melhor relacionamento EUA-China da história.

Os dois chefes de Estado também abordaram temas internacionais e regionais, como o conflito no Oriente Médio, a crise na Ucrânia, e a tensão na Península Coreana.

Fonte: CMG