Xi Jinping se reúne com enviado especial do secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã em Beijing

CGTN – Na tarde de 4 de fevereiro, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, Xi Jinping, recebeu em Beijing o membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã (PCV) e ministro das Relações Exteriores do Vietnã, Le Hoai Trung, que estava na China em visita como enviado especial do secretário-geral do Comitê Central do PCV, To Lam.

Xi Jinping ressaltou que a prática consistente dos dois partidos de informar-se mutuamente sobre suas grandes agendas políticas reflete a amizade especial de "camaradas e irmãos" e a elevada confiança política entre a China e o Vietnã.

O líder chinês enfatizou que o avanço dinâmico da causa socialista nos dois países demonstra ao mundo a vitalidade desse sistema. A China sempre atribuiu alta prioridade ao desenvolvimento das relações com o Vietnã e está disposta a trabalhar com o lado vietnamita para assegurar firmemente o futuro do socialismo, implementar os consensos de alto nível, aprofundar os intercâmbios em todos os níveis e a cooperação em diversas áreas, e promover, conjuntamente e de forma decidida, a construção da comunidade China-Vietnã com um futuro compartilhado.

Le Hoai Trung afirmou que o Vietnã sempre considera o fortalecimento e desenvolvimento das relações com a China como a principal prioridade de sua política externa, avançando lado a lado com a vizinha na nova jornada de desenvolvimento, guiada pelos importantes consensos alcançados pelos líderes dos dois países, a fim de elevar as relações sino-vietnamitas a um novo patamar e beneficiar ainda mais os dois povos.

Fonte: CMG