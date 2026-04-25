Xi Jinping troca felicitações com mais alto líder do Laos, Thongloun, pelo 65º aniversário dos laços

CGTN – Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, trocou felicitações neste sábado com Thongloun Sisoulith, secretário-geral do Comitê Central do Partido Revolucionário Popular do Laos e presidente do Laos, pelo 65º aniversário das relações diplomáticas China-Laos.

Xi Jinping disse que, como vizinhos socialistas em uma comunidade com um futuro compartilhado, a China e o Laos estão unidos por ideais e crenças compartilhados, sistemas sociais idênticos e caminhos de desenvolvimento semelhantes, e que seu laço "camaradesco e fraternal", forjado pessoalmente pela geração mais velha de líderes de ambos os partidos e países, tornou-se cada vez mais forte ao longo do tempo.

Atualmente, os dois lados estão acelerando os esforços para construir uma comunidade China-Laos com um futuro compartilhado de alto padrão, alta qualidade e alto nível. Os intercâmbios em todos os níveis tornaram-se mais próximos, e a cooperação em vários campos continua a se aprofundar. Em questões relativas aos interesses centrais e às principais preocupações um do outro, os dois lados apoiam-se firmemente, injetando valiosa estabilidade e certeza na região e no mundo, disse ele.

O PCCh e o governo chinês sempre viram os laços China-Laos de uma perspectiva estratégica e de longo prazo e consideram o Laos uma prioridade na diplomacia de vizinhança da China, disse ele.

Xi Jinping manifestou disposição de trabalhar com Thongloun para tomar o 65º aniversário das relações diplomáticas China-Laos e o Ano da Amizade China-Laos como uma oportunidade para aumentar a confiança mútua estratégica, levar adiante a amizade tradicional e impulsionar mais resultados na cooperação prática em vários campos, a fim de oferecer mais benefícios aos dois povos.

Por sua parte, Thongloun disse que, ao longo dos 65 anos desde o estabelecimento das relações diplomáticas, os laços amistosos entre os dois partidos, os dois países e os dois povos -- marcados pela solidariedade em tempos de dificuldade -- foram elevados a níveis mais altos, com resultados frutíferos na construção da comunidade Laos-China com um futuro compartilhado.

Ele expressou gratidão pelo valioso apoio e assistência de longa data fornecidos pelo PCCh, pelo governo e pelo povo chinês.

Thongloun disse que o Laos continuará comprometido com o princípio de Uma Só China, apoiará a China na salvaguarda de seus interesses centrais e trabalhará com a China para dar seguimento ao novo plano de ação quinquenal para a comunidade Laos-China com um futuro compartilhado, a fim de gerar novas conquistas na amizade tradicional e na parceria de cooperação estratégica abrangente entre os dois países.

Também no sábado, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e o primeiro-ministro do Laos, Sonexay Siphandone, trocaram felicitações.

Li Qiang disse que ambos os lados devem seguir o consenso estratégico alcançado pelos principais líderes dos dois partidos e países, orientar ministérios e localidades a fortalecer coordenação e cooperação, expandir áreas de colaboração, fomentar novos motores de crescimento e entregar mais resultados tangíveis na cooperação estratégica abrangente China-Laos.

Sonexay disse que, ao longo dos últimos 65 anos, a amizade tradicional e a cooperação estratégica abrangente entre o Laos e a China continuaram a se aprofundar.

Ele acrescentou que o Laos está pronto para trabalhar com a China para dar seguimento ao consenso estratégico alcançado pelos principais líderes dos dois partidos e países, garantir o sucesso dos eventos que marcam o 65º aniversário dos laços diplomáticos e o Ano da Amizade China-Laos, e entregar mais benefícios tangíveis aos dois povos.

Fonte: XINHUA