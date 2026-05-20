Xi mantém conversas com Putin em Beijing

Beijing, 20 mai (Xinhua) – O presidente chinês, Xi Jinping, realizou nesta quarta-feira conversas com o presidente russo em visita, Vladimir Putin, no Grande Palácio do Povo, em Beijing, com as duas partes concordando em prorrogar mais uma vez o Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável China-Rússia.

Xi observou que este ano marca o 30º aniversário do estabelecimento da parceria estratégica de coordenação China-Rússia e o 25º aniversário da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável China-Rússia.

As relações China-Rússia chegaram até aqui passo a passo precisamente porque os dois países continuaram aprofundando a confiança política mútua e a coordenação estratégica com firme determinação, expandiram a cooperação com o ímpeto de alcançar constantemente novos patamares, defenderam a justiça e a equidade internacionais e promoveram a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade com determinação inabalável, afirmou ele.

"Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e importantes grandes países do mundo, China e Rússia devem adotar uma perspectiva estratégica e de longo prazo, impulsionar o desenvolvimento e a revitalização de nossos respectivos países por meio de uma coordenação estratégica abrangente de qualidade ainda mais elevada e trabalhar para tornar o sistema de governança global mais justo e razoável", disse Xi.

China e Rússia desenvolveram a parceria estratégica abrangente de coordenação para uma nova era com base na igualdade, respeito mútuo, boa-fé e cooperação de benefício mútuo, afirmou ele.

A confiança política mútua se aprofundou ainda mais, a cooperação em várias áreas como comércio e economia, investimento, energia, ciência e tecnologia, intercâmbios entre os povos e subnacionais continuou a avançar, e os laços entre os dois povos se fortaleceram, acrescentou ele.

As relações China-Rússia entraram em uma nova fase de maiores conquistas e desenvolvimento mais rápido, enfatizou ele.

Promover de forma inabalável o desenvolvimento de longo prazo, sólido, estável e de alta qualidade das relações China-Rússia é uma escolha estratégica feita pelos dois lados com base nos interesses fundamentais dos dois países e nas tendências globais, disse Xi.

Xi pediu que China e Rússia implementem plenamente os importantes consensos alcançados entre ele e Putin, aproveitem as oportunidades históricas e promovam ainda mais a confiança mútua, a cooperação e a amizade entre os dois países.