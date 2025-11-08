Brasil inicia descarbonização de Fernando de Noronha com projeto Noronha Verde

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), anunciou neste sábado (8) o início do projeto Noronha Verde, que marca o ponto de partida da transição energética de Fernando de Noronha para uma matriz limpa e renovável. A medida representa uma das principais entregas do Brasil para a COP30, consolidando o compromisso do país com a descarbonização e a segurança energética em áreas de alto valor ambiental.

O plano prevê substituir progressivamente o uso do diesel na geração de energia do arquipélago, reforçando o protagonismo brasileiro na agenda global de sustentabilidade.

Durante a cerimônia de lançamento, Alexandre Silveira destacou o impacto histórico da iniciativa. “Hoje, o Brasil inicia o processo de desligamento de uma térmica que consome 8,6 milhões de litros de óleo diesel por ano. Isso é uma mudança de paradigma: aquilo que durante tanto tempo castigou parte do Nordeste, o sol forte, hoje é uma grande fonte de energia para o nosso país", afirmou.

O ministro ressaltou ainda o avanço tecnológico envolvido. "Com a entrada das baterias, nós passamos a ter capacidade real de armazenamento. Vamos, literalmente, poder ‘estocar o vento’ das nossas eólicas e prolongar o tempo do sol, porque a energia que ele gera durante o dia poderá ser armazenada e utilizada depois. É assim que garantimos segurança ao nosso sistema. Avançar nas renováveis é essencial, mas precisamos avançar com segurança energética”.

Investimento e metas do projeto

Com investimento estimado em R$ 350 milhões, o Noronha Verde contempla a construção de uma usina solar fotovoltaica integrada a um sistema de armazenamento em baterias (BESS), além da ampliação da usina solar flutuante instalada no Açude do Xaréu. O conjunto das ações permitirá reduzir de forma significativa a dependência do arquipélago do uso de diesel, promovendo eficiência, estabilidade e menor impacto ambiental.

A estimativa é de que a substituição do combustível evite o consumo anual de aproximadamente 8,6 milhões de litros de óleo diesel, o que resultará em redução de emissões de CO₂ e menor custo logístico de abastecimento. Essa economia também impactará positivamente a Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), que subsidia o fornecimento de energia em locais isolados, reduzindo encargos para o setor elétrico nacional.

Sustentabilidade e licenciamento ambiental

O projeto está em conformidade com o Planejamento dos Sistemas Isolados (SISOL), elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), e autorizado pela Portaria MME nº 818/2024, que define a expansão da geração renovável em Fernando de Noronha.

O licenciamento ambiental é conduzido pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), com anuência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), garantindo que o processo ocorra dentro dos padrões de preservação e respeito ao patrimônio natural da ilha.

Pernambuco como referência em turismo sustentável

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), enfatizou a relevância da iniciativa para o desenvolvimento regional. “Hoje, damos um passo fundamental para que Noronha seja reconhecida como destino sustentável, capaz de atrair investimentos e empresas que queiram associar sua marca a uma matriz energética limpa. É uma decisão estratégica, política e de futuro, que acredita no potencial de Pernambuco e do nosso turismo”, afirmou.

O evento contou ainda com a presença do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, do Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno, do secretário nacional de Transição Energética, Gustavo Ataíde, além de representantes da concessionária de energia e do grupo internacional controlador.

Cronograma de execução

O Noronha Verde será implementado em duas etapas:

2026: entrada parcial em operação, com cerca de 16% da capacidade total instalada

2027: conclusão da infraestrutura completa de geração e armazenamento

Com essa iniciativa, o governo brasileiro pretende transformar Fernando de Noronha em referência latino-americana em energia limpa e descarbonização, reforçando a imagem do país como líder em transição energética justa e sustentável.