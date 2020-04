Médica que defendeu quebra do isolamento morre vítima de Covid-19

247 - Em 16 de março, a médica Lúcia de Fátima Dantas de Abrantes, de 65 anos, produziu no Facebook um meme duvidando da letalidade do novo coronavírus.

“Existem vírus muito mais potente e que matam muito mais (h1n1 por exemplo) e ninguém está nem aí para eles. Porque será??????”, escreveu.

No dia 27 de março, ela havia reproduzido convocação para uma carreata organizada por empresários em Recife, pela reabertura do comércio em plena pandemia.

A médica faleceu vítima de coronavírus nesta sexta-feira (10). De acordo com reportagem do Viomundo, ela estava internada em uma UTI de Iguatu, no Ceará, que fica 370 quilômetros ao sul de Fortaleza.

Confira a reportagem completa no Viomundo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.