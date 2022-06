Judiciário investiga shows em mais de 35 cidades. Gusttavo Lima é o mais citado

Apoie o 247

247 - Pelo menos 36 cidades estão com investigações abertas por promover shows, festivais ou festas por conta dos altos cachês pagos a artistas, com valores considerados desproporcionais à receita e ao tamanho de alguns municípios. Os cantores não são investigados, mas sim prefeituras. O teto da Lei Rouanet para cachês de artistas individuais é de R$ 3 mil, conforme publicação do governo federal no Diario Oficial de fevereiro. Antes, o limite era de R$ 45 mil (diminuição de 93%).

O artista mais citado nos contratos investigados foi o cantor Gusttavo Lima. Com o cachê mais alto, que pode ultrapassar R$ 1 milhão, o cantor sertanejo teve problemas em pelo menos cinco apresentações nos estados de Roraima, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará.

A cidade de Conceição do Mato Dentro, região central de Minas Gerais, por exemplo, havia contratado um show do cantor por R$ 1,2 milhão, mas cancelou o evento após denúncias de irregularidades. O município tem 6.868 (38%) dos 17.908 habitantes em situação de extrema pobreza, segundo número do CadÚnico, fornecidos pelo Ministério da Cidadania

O cantor negou irregularidades. "Eu nunca me beneficiei de dinheiro público ou empréstimo. A minha vida foi sempre trabalhar, fiz quase 300 shows em 2019. Somos uma equipe gigantesca de colaboradores, que nos ajudam a subir sempre mais um degrau. Não compactuo com uso de dinheiro público, tenho meus impostos em dia", disse. O relato dele foi publicado pela coluna Splash, no portal Uol.

Em seguida, apareceu Wesley Safadão com quatro contratos investigados e Xand Avião com três.

