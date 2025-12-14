Rui Costa Pimenta denuncia perseguição política e defende Alysson Mascaro após demissão sumária da USP

247 – O presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, saiu em defesa do professor Alysson Mascaro, demitido da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), e classificou o caso como uma perseguição política grave, sem base factual e com consequências perigosas para a liberdade acadêmica no país. As declarações foram feitas durante o programa Análise política da semana, exibido pela Causa Operária TV no último sábado (13), no YouTube.

Segundo Rui, o processo que levou à demissão de Mascaro foi construído a partir de denúncias frágeis, anônimas e desprovidas de qualquer prova concreta. Ele afirmou que o episódio representa um verdadeiro “processo de caça às bruxas” dentro de uma das principais instituições de ensino do país.

“O processo é ridículo. Basta ler as acusações para ver que não há nenhum elemento que possa ser caracterizado como crime”, afirmou Rui Costa Pimenta, ao comentar as denúncias que embasaram a decisão da USP.

Acusações sem provas e contradições evidentes

Durante sua análise, Rui destacou que não houve qualquer comprovação material das acusações contra Alysson Mascaro e lembrou que mensagens enviadas pelo próprio denunciante ao professor, posteriormente, contradizem frontalmente a narrativa de violência.

“A defesa mostrou que, na época, o denunciante não reclamou de nada, não denunciou nada, pelo contrário, mandou mensagens agradecendo, elogiando a estadia. Pessoa que sofreu violência não manda esse tipo de mensagem”, afirmou.

Para Rui, a inclusão posterior de acusações mais graves no processo revela a fragilidade da denúncia inicial. “A acusação de estupro foi incluída depois, porque as primeiras denúncias eram extremamente fracas. Não houve nenhuma corroboração factual”, disse.

Precedente autoritário dentro da universidade

O dirigente do PCO alertou que o caso ultrapassa o drama pessoal vivido por Alysson Mascaro e cria um precedente perigoso para todo o ambiente universitário.

“O prejuízo pessoal é enorme, mas o problema é coletivo. É o início de um precedente em que qualquer professor pode perder o emprego com base em acusações infundadas”, afirmou.

Rui chegou a afirmar que a situação é ainda mais grave do que durante o período da ditadura militar. “Na ditadura, a perseguição era política e assumida. Aqui, estamos falando de acusações completamente infundadas de violência sexual, usadas como instrumento de destruição moral”, declarou.

Disputa de poder e lobby dentro da USP

Na avaliação de Rui Costa Pimenta, o caso não se explica apenas por divergências ideológicas, mas por uma disputa interna de poder na Faculdade de Direito do Largo São Francisco.

“O que está acontecendo é a ação de um lobby interno, ligado ao grande capital, que busca se apoderar do controle total da faculdade e expulsar figuras inconvenientes”, afirmou. Segundo ele, Mascaro teria se tornado um obstáculo por sua postura crítica.

“Em São Paulo, vigora o pensamento único. Quem critica, quem não aplaude, é eliminado”, disse Rui, associando o episódio a outros casos recentes de perseguição no meio cultural e acadêmico paulista.

Política de cancelamento e ataque às liberdades democráticas

Rui também relacionou a demissão de Alysson Mascaro a um processo mais amplo de cerceamento das liberdades democráticas no Brasil.

“Essa política de cancelamento é uma política persecutória, ditatorial e profundamente antidemocrática. Não é para defender ninguém, é para controlar politicamente todo mundo”, afirmou.

Ao final, o dirigente defendeu que o caso seja denunciado publicamente e que haja mobilização contra a decisão da USP. “Não se pode permitir que uma universidade pública promova esse tipo de perseguição. É uma ameaça a professores, estudantes e à sociedade como um todo”, concluiu.

A íntegra das declarações de Rui Costa Pimenta pode ser assistida no programa Análise política da semana, exibido pela Causa Operária TV no YouTube.