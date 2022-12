Alckmin deve assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Segundo interlocutores do próximo governo, Alckmin está “bem afinado” com os objetivos da nova política industrial idealizada por Lula edit

247 - O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB-SP) deve assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, de acordo com pessoas próximas à equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi publicada nesta quarta-feira (21) pelo jornal Valor Econômico.

Segundo interlocutores do próximo governo, Alckmin está “bem afinado” com os objetivos da nova política industrial idealizada por Lula e tem condições de trabalhar "sintonia fina" com o futuro presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Aloizio Mercadante.

Para criar o Ministério da Gestão, a equipe de Lula dividiu o atual Ministério da Economia em quatro pastas: Fazenda, Indústria e Comércio, Planejamento e Gestão.

A economista Esther Dweck será a ministra da Gestão do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A pasta de Igualdade Racial deve ficar com Anielle Franco, irmão da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL).

O próximo presidente também quer o senador eleito Wellington Dias (PT-PI) no Ministério do Desenvolvimento Social.

Para o Ministério do Planejamento, Lula convidou o economista André Lara Resende. A ex-ministra Miriam Belchior vai ocupar o cargo de secretária-executiva da pasta do Planejamento.

Alguns ministérios têm nomes certos para 2023 - Fazenda (Fernando Haddad), Itamaraty (Mauro Vieira), Educação (Camilo Santana) e Defesa (José Múcio Monteiro).

O presidente eleito indicou também nomes para Cultura (Margareth Menezes), Controladoria-Geral da União (Vinícius Marques de Carvalho) e Advocacia-Geral da União (Jorge Messias).

