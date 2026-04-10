ANJL reforça preocupação com bets ilegais e apoia posição de Lula sobre proteção a menores

247 – A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) manifestou apoio às declarações recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o avanço das apostas ilegais no Brasil, destacando que compartilha da preocupação com práticas irregulares, especialmente a participação de menores de idade nesse mercado.

A posição foi divulgada em nota oficial da entidade, que acompanha com atenção o debate público sobre o setor. Segundo a ANJL, as situações mencionadas pelo presidente dizem respeito principalmente a plataformas clandestinas, que operam fora do ambiente regulado e sem mecanismos de controle.

De acordo com a associação, o mercado legalizado de apostas no Brasil adota regras rígidas, incluindo a proibição do acesso por menores de 18 anos e a implementação de múltiplas camadas de verificação de identidade. Nesse sentido, a entidade ressalta que os problemas citados por Lula evidenciam a necessidade urgente de combater operadores ilegais.

Parceria institucional e combate à clandestinidade

A ANJL também destacou iniciativas já em curso para enfrentar o problema. Em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), foi firmado um acordo de cooperação técnica para fortalecer a fiscalização do setor.

Esse acordo prevê a criação de um laboratório físico nas instalações da Anatel, além de um ambiente virtual dedicado ao monitoramento e à análise técnica das operações. O objetivo é identificar plataformas ilegais e ampliar a segurança e a integridade do mercado de apostas no país.

A entidade enfatiza que essas ações são fundamentais para garantir um ambiente regulado mais seguro, protegendo os consumidores e assegurando maior transparência.

Diálogo com o poder público e fortalecimento do setor

No posicionamento, a ANJL reafirma sua disposição em colaborar com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário na formulação de políticas públicas e estratégias de combate à ilegalidade.

A associação também destacou que mantém diálogo constante com órgãos federais responsáveis pela regulamentação e fiscalização do setor, contribuindo para a consolidação de um ambiente mais estruturado e confiável.

Desde a regulamentação das apostas no Brasil, segundo a entidade, o setor passou a operar sob diretrizes claras e supervisão governamental, o que trouxe mais previsibilidade ao mercado e maior proteção aos apostadores.

Leia a nota na íntegra:

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) acompanha com atenção as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o setor de apostas ilegais no Brasil e compartilha da mesma preocupação apresentada.

Em sua fala, nesta semana para a imprensa, o presidente destacou a ocorrência de apostas realizadas por menores de idade — prática que não condiz com o mercado regulado, que restringe o acesso a maiores de 18 anos e adota múltiplas camadas de verificação. Esse cenário mencionado refere-se, justamente, às plataformas ilegais, que operam na clandestinidade, reforçando a urgência de seu combate.

A preocupação com esse cenário resultou, no ano passado, em uma parceria da Associação com a Superintendência de Fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA). Foi assinado um acordo de cooperação técnica para a criação de um laboratório físico, nas instalações da Anatel, e de um laboratório virtual. Ambos têm a função de realizar estudos, monitoramento e análises técnicas em parceria com a agência reguladora e a SPA. A meta é identificar operações clandestinas e adotar medidas que ampliem a segurança e a integridade do setor de apostas.

A ANJL permanece à disposição dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para contribuir com o aprimoramento das estratégias de combate à ilegalidade. A entidade reforça também que tem mantido um diálogo construtivo com os órgãos federais que vêm desempenhando o papel de estruturação, fiscalização e fortalecimento do mercado regulado de apostas no país.

Desde a regulamentação, o setor de apostas opera sob diretrizes claras, com supervisão do governo federal, promovendo maior segurança aos apostadores e previsibilidade ao mercado.

Por fim, a ANJL reafirma seu compromisso com o diálogo institucional, o respeito às autoridades constituídas e a construção de soluções que contribuam para o desenvolvimento econômico do Brasil. A entidade permanece à disposição para colaborar tecnicamente com o poder público no aperfeiçoamento contínuo do ambiente regulatório, em favor de um mercado responsável, seguro e alinhado aos interesses da sociedade.