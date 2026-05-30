Arminio Fraga diz que Banco Central “tomou um golaço” no caso Master

247 – O ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga afirmou nesta sexta-feira (29) que a crise envolvendo o Banco Master representou uma “falha gritante do sistema” financeiro brasileiro e disse que o BC “tomou um golaço” diante da complexa estrutura usada no esquema de fraudes.

As declarações foram dadas durante palestra no 3º Congresso Brasileiro de Direito do Mercado de Capitais, no Rio de Janeiro, segundo reportagem do jornal Valor Econômico. Fraga criticou especialmente as brechas legais que permitiram a criação de estruturas opacas envolvendo cotistas de fundos, dificultando o rastreamento de recursos e responsabilidades.

“Não existe isso, um banco que tem um monte de fundos que ninguém sabe o que tem dentro, um fundo que tem outro fundo. O BC tomou um golaço, mas eles vão sair dessa”, afirmou.

Para o ex-presidente do Banco Central, a legislação precisa garantir aos órgãos reguladores acesso efetivo às informações necessárias em investigações. “Uma coisa é sigilo bancário pessoal. A outra coisa é estar fazendo uma investigação e o BC ter os poderes para exigir essa informação”, disse.

Fraga avaliou que a falha foi mais atribuível ao Banco Central do que à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), embora tenha indicado que já há um movimento de correção institucional. “O Banco Central tem o poder de ir à CVM e mandar pessoal próprio se a CVM não tiver estrutura para resolver.”