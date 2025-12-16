Autoridade da Alemanha diz que acordo UE-Mercosul estará "morto" se não for assinado agora
Cúpula da União Europeia ocorre nesta semana
Reuters - Uma autoridade do governo da Alemanha disse nesta terça-feira que, se não for possível chegar a um acordo sobre um tratado comercial com o Mercosul em uma cúpula da União Europeia nesta semana, então o pacto comercial estará "provavelmente morto".
Concluir o acordo neste mês é visto por alguns como um teste da habilidade europeia de atuar como um bloco unificado, dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que os líderes da UE são "fracos" em um momento em que também estão tentando chegar a um acordo sobre como impulsionar o financiamento para a Ucrânia.