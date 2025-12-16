TV 247 logo
      Autoridade da Alemanha diz que acordo UE-Mercosul estará "morto" se não for assinado agora

      Cúpula da União Europeia ocorre nesta semana

      Bandeiras da União Europeia tremulam do lado de fora da sede da Comissão Europeia em Bruxelas, Bélgica, em 10 de abril de 2019 (Foto: REUTERS/Yves Herman)

      Reuters - Uma autoridade do governo da Alemanha disse nesta terça-feira que, se não for possível chegar a um acordo sobre um tratado comercial com o Mercosul em uma cúpula da União Europeia nesta semana, então o pacto comercial estará "provavelmente morto".

      Concluir o acordo neste mês é visto por alguns como um teste da habilidade europeia de atuar como um bloco unificado, dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que os líderes da UE são "fracos" em um momento em que também estão tentando chegar a um acordo sobre como impulsionar o financiamento para a Ucrânia.

