Banco Pleno tem 160 mil credores e R$ 4,9 bilhões em depósitos cobertos, diz FGC

247 - O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) informou que o banco Pleno possui uma base estimada de 160 mil credores com depósitos elegíveis para recebimento da garantia, totalizando R$ 4,9 bilhões. A entidade explicou que os valores se referem a depósitos que se enquadram nas regras de cobertura do fundo, responsável por proteger parte dos recursos aplicados por clientes em instituições financeiras em situações específicas.

Em nota, o FGC afirmou que o pagamento da garantia começará assim que o processo de identificação e consolidação das informações dos credores for finalizado. Segundo o comunicado, “todos os créditos enquadrados no Regulamento do FGC terão o processo de pagamento iniciado tão logo o levantamento dos dados dos credores seja concluído e disponibilizado”.

O fundo também reforçou que as regras seguem o regulamento vigente, que prevê a chamada garantia ordinária, com cobertura limitada a R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira, dentro das condições estabelecidas.

De acordo com o órgão, os credores poderão consultar informações detalhadas sobre o processo de pagamento diretamente no site oficial do FGC, onde estão disponíveis orientações completas sobre o funcionamento da cobertura e os procedimentos necessários para eventual recebimento.

A divulgação do número de credores e do volume total estimado em depósitos elegíveis dá dimensão do alcance do caso envolvendo o banco Pleno e indica que o processo de verificação ainda depende da finalização do levantamento de dados para o início efetivo dos pagamentos aos clientes dentro dos limites previstos pela garantia.