BC responde ao TCU e explica decisão de liquidar Banco Master

247 - O Banco Central apresentou nesta segunda-feira (29) as informações solicitadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o processo de liquidação do Banco Master, informou o Metrópoles.

Mais cedo, o TCU havia determinado que a autoridade monetária se manifestasse até a última sexta-feira (26) a respeito da decretação da liquidação extrajudicial do Master. Segundo o ministro Jhonatan de Jesus, a depender do teor da resposta apresentada pelo BC, o tribunal poderá adotar medidas cautelares, incluindo a restrição da atuação da autarquia no processo e até a suspensão da liquidação.

O envio das informações ocorre após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, que autorizou a realização de uma acareação, marcada para terça-feira (30), entre Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB (Banco de Brasília), e Ailton de Aquino, diretor do Banco Central.

Mais cedo, a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, afirmou que o ministro do STF Alexandre de Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para interceder em favor do Master, instituição investigada por suspeitas de fraude. Moraes negou a informação. O BC informou que os encontros entre Moraes e Galípolo tiveram como tema a aplicação da Lei Magnitsky, dos Estados Unidos, da qual o magistrado foi alvo.