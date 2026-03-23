Bolsas disparam e petróleo cai após Trump adiar ataques ao Irã

247 - As bolsas globais registram forte alta e os preços do petróleo recuam nesta segunda-feira (23) após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que o país irá adiar novos ataques à infraestrutura energética do Irã enquanto aguarda o avanço de negociações. A reação imediata dos mercados refletiu um alívio nas tensões geopolíticas, segundo reportagem da imprensa internacional

O movimento foi expressivo em Wall Street, onde o índice Dow Jones subiu 975 pontos, equivalente a 2,1%. O S&P 500 avançou 2%, enquanto o Nasdaq teve alta de 2,3%, afastando-se do patamar próximo de correção registrado na sexta-feira (20).

No mercado de commodities, o petróleo registrou queda acentuada. O barril do tipo Brent recuou 10,1%, sendo negociado a US$ 100,87, após ter atingido momentaneamente cerca de US$ 96. Já o petróleo dos Estados Unidos caiu 9,5%, chegando a US$ 88,90 por barril

A reação inicial foi impulsionada diretamente pela declaração de Trump sobre a suspensão das ações militares. No entanto, parte do entusiasmo diminuiu ao longo do dia após as Forças de Defesa de Israel informarem que continuavam realizando ataques em Teerã, levantando dúvidas sobre a adesão do Irã à versão apresentada pelo governo norte-americano

Na Europa, os mercados também reverteram perdas iniciais e fecharam em alta. O índice Stoxx 600 subiu 1,1%, enquanto o DAX, da Alemanha, avançou 1,8%

Outros ativos considerados de proteção também recuaram. O ouro caiu 2%, o índice do dólar registrou baixa de 0,5% e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos diminuíram, refletindo maior procura por esses papéis

Os contratos futuros de combustíveis acompanharam a queda do petróleo. O diesel recuou 8,5% e a gasolina caiu 9% no dia. Ainda assim, no acumulado do ano, esses combustíveis seguem com altas expressivas de 83% e 74%, respectivamente

Apesar da retração registrada nesta sessão, os preços do petróleo ainda permanecem cerca de um terço acima do nível observado antes dos ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro

O impacto do conflito segue sendo sentido diretamente pelos consumidores norte-americanos. O preço médio da gasolina nos Estados Unidos subiu pelo 23º dia consecutivo, atingindo US$ 3,96 por galão, o nível mais alto desde agosto de 2022