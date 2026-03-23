Irã desmente negociações com Estados Unidos e expõe recuo de Trump

247 - O Irã desmentiu nesta segunda-feira (23) qualquer conversa em andamento com autoridades dos Estados Unidos, segundo informou a agência estatal Fars. De acordo com fontes do governo iraniano, o presidente estadunidense Donald Trump recuou diante das ameaças de Teerã de atacar instalações energéticas na região do Golfo. Segundo o G1, nesta manhã, Trump anunciou uma trégua de cinco dias em ataques à infraestrutura energética iraniana, afirmando ter tido "conversas muito boas" com lideranças do país persa durante o fim de semana.

Outra agência estatal, Tasmin, reforçou que não houve negociações e não haverá, destacando que "com esse tipo de guerra psicológica, nem o Estreito de Ormuz retornará às suas condições pré-guerra, nem haverá paz nos mercados de energia". Segundo a agência Mehr, o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que a declaração de Trump teria como objetivo reduzir os preços do petróleo e gás, que dispararam após o início do conflito.

Declaração de Trump

Trump publicou em sua rede social Truth Social que representantes dos dois países tiveram "conversas muito boas e produtivas" e que ordenou o adiamento de qualquer ataque contra instalações energéticas iranianas por cinco dias, sujeito ao sucesso das discussões em andamento.

"Ainda nos últimos dois dias, tivemos conversas muito boas e produtivas sobre uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio. Com base no teor e no tom dessas conversas aprofundadas, instruí o Departamento de Guerra a adiar todos e quaisquer ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética iranianas por cinco dias", declarou o presidente estadunidense.

Conflito

O anúncio ocorre um dia após a Guarda Revolucionária iraniana ameaçar fechar totalmente o Estreito de Ormuz e atacar usinas de energia de Israel e das bases americanas na região. A ação foi uma resposta ao ultimato de Trump no sábado (21), quando anunciou que "obliteraria" instalações energéticas iranianas caso Teerã não reabrisse completamente o estreito em 48 horas.

Em comunicado, a Guarda Revolucionária afirmou que, caso ocorra um ataque, irão "destruir completamente" empresas no Oriente Médio com participação estadunidense e considerar como alvos legítimos instalações de energia em países que abrigam bases dos EUA.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, declarou nas redes sociais que o país destruirá de forma irreversível infraestruturas críticas e instalações de energia na região. As Forças Armadas iranianas reforçaram que qualquer ação contra instalações energéticas pertencentes aos EUA será respondida.

O embaixador iraniano na Organização Marítima Internacional (IMO), Ali Mousavi, afirmou que o estreito permanece fechado apenas para navios considerados "inimigos do Irã" e que Teerã deseja garantir a passagem segura das demais embarcações.