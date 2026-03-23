Pressionado e isolado, Trump recua e suspende ataques ao Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Washington e Teerã avançaram em negociações para encerrar as hostilidades no Oriente Médio, após dois dias de conversas classificadas por ele como produtivas. Em meio ao diálogo, Trump decidiu adiar por cinco dias uma possível ofensiva militar contra instalações energéticas iranianas, sinalizando uma tentativa de reduzir a escalada do conflito.

A declaração foi feita pelo próprio presidente em uma publicação nas redes sociais, após reuniões realizadas ao longo do fim de semana. Ele destacou que a decisão foi influenciada pelo tom das negociações em curso.

Em mensagem escrita em letras maiúsculas, Trump declarou: “Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos da América e o país do Irã tiveram, nos últimos dois dias, conversas muito boas e produtivas sobre uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio”.

O presidente dos Estados Unidos também afirmou que determinou a suspensão temporária das ações militares. “Com base no tom dessas conversas aprofundadas, detalhadas e construtivas, que continuarão ao longo da semana, instruí o Departamento de Guerra a adiar quaisquer ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética iraniana por um período de cinco dias, sujeito ao sucesso das reuniões e discussões em andamento”, escreveu.

A decisão ocorre após uma escalada de tensões envolvendo o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo. Trump havia ameaçado lançar ataques já na noite desta segunda-feira (23) caso o Irã não permitisse a reabertura da passagem marítima.

Dias antes, o presidente havia demonstrado resistência à ideia de um cessar-fogo. “Podemos ter diálogo, mas não quero fazer um cessar-fogo”, afirmou na sexta-feira, indicando uma postura mais dura naquele momento.

A mudança de posição, agora condicionada ao avanço das negociações diplomáticas, sugere uma tentativa de abrir espaço para um acordo mais amplo que reduza o risco de confronto direto na região.