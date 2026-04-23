Brasil iniciará testes com mistura de 20% de biodiesel no diesel em maio

Reuters - Pesquisadores brasileiros do Instituto Tecnológico de Mauá iniciarão testes para investigar a viabilidade de aumentar a mistura de biodiesel no diesel para 20% em maio, disse Renato Romio, gerente da divisão de veículos do instituto, nesta quinta-feira.

O Brasil é uma potência na produção de biocombustíveis a partir de matérias-primas como soja e cana-de-açúcar, com misturas obrigatórias atuais de 15% de biodiesel no diesel e 30% de etanol anidro na gasolina.

A crise energética global causada pela guerra no Irã desde fevereiro deste ano levou a apelos no país sul-americano por um esforço maior para aumentar essas misturas obrigatórias e reduzir a dependência de combustíveis fósseis e fontes de energia importadas.

"A ideia é começar em maio", disse Romio à Reuters à margem de um evento realizado pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) e pelo Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) em São Paulo.

Durante a primeira fase, o instituto testará misturas de biodiesel de 15% e 20% -- conhecidas como B15 e B20, respectivamente -- e planeja instalar o primeiro motor a ser testado no próximo mês, disse Romio.

Os combustíveis a serem testados devem chegar na última semana de maio, acrescentou.

Os motores serão testados por 300 horas para avaliar o entupimento do filtro, o comportamento do sistema de injeção e para inspecionar o bico injetor, disse Romio, acrescentando que a segunda fase de testes também analisará as emissões de poluentes em diesel misturado com 7% e 25% de biodiesel.

Os testes planejados são uma boa notícia para o setor, disse o diretor de economia e assuntos regulatórios da Abiove, Daniel Amaral, no evento.

"Porque é um conjunto de testes bastante amplo, bastante bem discutido entre todas as entidades que estão relacionadas à questão da produção e do uso de biodiesel e que certamente vai abrir as portas para misturas superiores a B15 até o B20, o que traz um cenário bastante promissor para o setor", disse Amaral.

Trata-se de um conjunto bastante abrangente de testes, amplamente discutido por todas as entidades relacionadas à produção e ao uso do biodiesel", disse Amaral.

"Certamente abrirá caminho para misturas acima de B15 e até B20, o que representa um cenário muito promissor para o setor."