CAE do Senado instala grupo para acompanhar investigações sobre o Banco Master

247 - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado deve instalar nesta quarta-feira (4), às 10h, um grupo de trabalho (GT) para acompanhar as investigações sobre o Banco Master, informou a Agência Senado na segunda-feira (2). O GT será instalado, crava a publicação.

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), que será um dos integrantes do grupo, afirmou em nota que "o grupo reforça o compromisso do Senado com a transparência e a integridade do sistema financeiro nacional, buscando assegurar que quaisquer irregularidades sejam devidamente apuradas”.

A iniciativa para a criação do grupo de trabalho foi do presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL). Participarão do grupo os seguintes senadores:

Alessandro Vieira (MDB-SE);

Damares Alves (Republicanos-DF);

Eduardo Braga (MDB-AM);

Esperidião Amin (PP-SC);

Fernando Farias (MDB-AL);

Leila Barros (PDT-DF); e

Randolfe Rodrigues (PT-AP).

A Polícia Federal vem investigando as operações irregulares realizadas pelo Banco Master, como a suposta fraude na venda de carteiras de crédito do Master para o Banco de Brasília (BRB), que pode ultrapassar R$ 12 bilhões.

Paralelamente, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Crime Organizado deve ampliar seu campo de atuação no retorno do recesso, com investigações sobre o Banco Master e as relações do escândalo com autoridades. A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) também investiga o caso e há pedidos circulando no Congresso por uma nova comissão investigativa voltada exclusivamente às supostas fraudes cometidas no Master.