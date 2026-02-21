Chanceler da Índia destaca encontro com Lula e projeta novo impulso na parceria estratégica com o Brasil

247 – O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, afirmou neste sábado (21), em publicação nas redes sociais, que se sentiu honrado ao se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que realiza visita de Estado ao país asiático.

“Sinto-me honrado em me reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, em visita de Estado à Índia”, escreveu o chanceler.

Na mensagem, Jaishankar destacou o que classificou como “calorosos sentimentos” do presidente brasileiro e agradeceu as orientações sobre o avanço da parceria estratégica entre os dois países.

“Aprecio profundamente seus calorosos sentimentos e suas orientações para avançarmos em nossa Parceria Estratégica”, afirmou.

O chanceler também demonstrou confiança de que o encontro entre o presidente Lula e o primeiro-ministro Narendra Modi, previsto para ocorrer ainda neste sábado, dará novo impulso às relações bilaterais.

“Estou confiante de que suas reuniões com o primeiro-ministro Narendra Modi ainda hoje darão um novo impulso aos nossos laços”, escreveu.

A manifestação pública de Jaishankar reforça o caráter estratégico da visita de Lula à Índia, em um momento de intensificação da cooperação entre as duas maiores democracias do Sul Global, com agenda voltada à ampliação do comércio, atração de investimentos, transição energética, inovação tecnológica e fortalecimento dos BRICS.

A expectativa é que os encontros de alto nível aprofundem a coordenação política e econômica entre Brasil e Índia, consolidando uma nova etapa na relação bilateral.