Dario Durigan assumirá Ministério da Fazenda após saída de Haddad
Secretário-executivo da pasta substituirá Fernando Haddad, que deixará o cargo para disputar o governo de São Paulo
247 - O atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, assumirá o comando da pasta após a saída de Fernando Haddad (PT) do cargo na próxima semana. Haddad deixará o ministério para disputar o governo de São Paulo. O ministro vinha trabalhando nos bastidores para que Durigan fosse seu sucessor no comando da Fazenda, o que indica continuidade das diretrizes da política econômica adotada desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são do jornal O Globo.
Durigan chegou ao Ministério da Fazenda em maio de 2023, quando assumiu a secretaria-executiva da pasta no lugar de Gabriel Galípolo. Na ocasião, Galípolo foi indicado para a diretoria de Política Monetária do Banco Central. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), Durigan também possui mestrado em Direito e Pesquisa Jurídica pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de assumir a secretaria-executiva da Fazenda, atuou como responsável por políticas públicas do WhatsApp, empresa da Meta, no Brasil.
Ele também possui experiência anterior no setor público. Entre 2011 e 2015, trabalhou na Advocacia-Geral da União e na Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil durante o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. Posteriormente, entre 2015 e 2016, atuou como assessor especial na Prefeitura de São Paulo durante a gestão de Fernando Haddad.
Rogério Ceron na secretaria-executiva
Com a ida de Durigan para o comando do Ministério da Fazenda, o atual secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, assumirá a secretaria-executiva da pasta. Ele é apontado como um dos principais responsáveis pela elaboração do arcabouço fiscal, regra que orienta a gestão das contas públicas do governo Lula. O mecanismo substituiu o teto de gastos e permite crescimento real das despesas públicas de até 2,5% ao ano.
Auditor fiscal do município de São Paulo, Ceron também trabalhou na gestão de Haddad na prefeitura da capital paulista. Na época, ocupou diferentes cargos na área financeira, começando como subsecretário do Tesouro e posteriormente como secretário municipal de Finanças.