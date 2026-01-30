Dívida pública bruta do Brasil recua para 78,7% do PIB em dezembro de 2025

247 - A dívida pública bruta do Brasil encerrou o mês de dezembro em 78,7% do Produto Interno Bruto (PIB), registrando uma leve queda em relação a novembro, quando o indicador estava em 79%. O dado revela um recuo na proporção da dívida em comparação ao mês anterior e reflete o desempenho fiscal do setor público no fechamento do ano. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (30) pelo Banco Central.

De acordo com o levantamento, o setor público consolidado apresentou em dezembro um superávit primário de R$ 6,251 bilhões. O resultado superou as projeções do mercado financeiro, já que economistas ouvidos em pesquisa da Reuters estimavam um saldo positivo de R$ 3 bilhões no período.

A dívida pública bruta é um dos principais indicadores acompanhados por analistas para avaliar a sustentabilidade fiscal do país, pois engloba os débitos do governo federal, dos governos estaduais e municipais e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A redução, ainda que modesta, indica uma combinação de resultado primário positivo e dinâmica favorável entre crescimento econômico, inflação e custos da dívida no mês.