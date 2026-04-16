Dívida pública pode chegar a 100% do PIB em 2027, puxada pela taxa de juros

247 – A dívida pública brasileira poderá atingir 100% do Produto Interno Bruto em 2027, segundo projeção divulgada pelo Fundo Monetário Internacional, em um cenário pressionado sobretudo pelo peso dos juros elevados sobre as contas públicas. A informação foi publicada originalmente pela CNN Brasil e reacendeu o debate sobre a sustentabilidade fiscal do país nos próximos anos.

Em resposta, o Ministério da Fazenda afirmou, por meio de nota, que as estimativas do FMI divergem das projeções do governo brasileiro por causa de diferenças metodológicas e de parâmetros utilizados pelo organismo internacional. A pasta também reiterou que mantém o compromisso com a estabilidade fiscal e com a redução sustentável da trajetória da dívida.

“A Fazenda segue firme no compromisso com a estabilidade fiscal e a redução sustentável da trajetória da dívida. O governo federal tem um planejamento consistente de médio e longo prazo para a redução da dívida pública brasileira, que será detalhado no PLDO Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027”, diz a pasta.

A projeção do FMI indica que a dívida pública alcançará o equivalente a 100% do PIB já no primeiro ano do próximo governo. Pelos critérios adotados pelo fundo, o endividamento brasileiro já estava em 94% do PIB em fevereiro, de acordo com os dados mais recentes do Banco Central. No conceito mais comumente utilizado no Brasil, porém, o indicador estava em 79,2% no mesmo período.

Juros altos agravam a dinâmica da dívida

Ainda que a controvérsia metodológica seja central no debate, o pano de fundo da discussão é a forte pressão exercida pelos juros sobre a dívida pública. Em um ambiente de taxas elevadas, o custo de carregamento da dívida aumenta, ampliando a velocidade de crescimento do endividamento e dificultando sua estabilização ao longo do tempo.

As projeções mais conservadoras do FMI para crescimento econômico e juros de longo prazo ajudam a explicar por que o organismo trabalha com uma trajetória mais adversa para a dívida brasileira. Quanto maiores os juros e menor a expansão da economia, mais difícil se torna reduzir a relação entre dívida e PIB.

Segundo a própria Fazenda, esse é um dos pontos que explicam a discrepância entre os cenários.

“As premissas mais conservadoras nos parâmetros de crescimento e de juros de longo prazo adotadas pelo FMI explicam as diferenças restantes.”

Fazenda aponta diferença de critérios

O Ministério da Fazenda sustenta que grande parte da distância entre os números do governo e os do FMI decorre do conceito de dívida utilizado pelo fundo. Segundo a pasta, a metodologia do organismo inclui no cálculo todos os títulos públicos, inclusive aqueles da chamada carteira livre, que não financiam o Tesouro, não circulam no mercado e não são empregados na política monetária.

Na avaliação do governo, esse critério mais amplo eleva artificialmente a fotografia do endividamento quando comparada ao conceito normalmente acompanhado no debate econômico brasileiro. A pasta também afirmou que essas distinções são conhecidas e discutidas regularmente entre os técnicos brasileiros e os do fundo.

“As equipes mantêm diálogo permanente, e essas distinções são transparentes e não representam problema”, diz a nota.

Debate fiscal seguirá no centro da agenda

A nova estimativa do FMI amplia a pressão sobre o debate fiscal no Brasil e reforça a atenção do mercado, de analistas e de organismos multilaterais em relação à capacidade do país de estabilizar sua dívida nos próximos anos. O governo tenta sustentar a mensagem de que há um plano consistente de médio e longo prazo para conter a escalada do endividamento, mas o cenário continua desafiador, especialmente enquanto os juros permanecerem em patamar elevado.

Mais do que uma divergência estatística, o embate entre o FMI e a Fazenda revela uma disputa sobre a leitura da economia brasileira e sobre o ritmo com que o país conseguirá reorganizar suas contas públicas. Nesse contexto, a trajetória da dívida continuará sendo um dos principais termômetros da política econômica e da confiança na condução fiscal do governo.